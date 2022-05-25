24 мая вечером Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с заявлением, в котором отмечается, что гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической.

По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. При этом, киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, «готов на всё» в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности», абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ.

Все это происходит на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного запада» и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур, по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области, с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре:

в населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать;

в посёлке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.

Подобные действия украинских националистов копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права.

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