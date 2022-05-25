Семьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей«Юридическая клиника МАГУ» оказывает бесплатную правовую помощь прибывшим в регион с территории Украины, ДНР, ЛНР
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 09:00

По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания

24 мая вечером Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с заявлением, в котором отмечается, что гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической.

По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. При этом, киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, «готов на всё» в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности», абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ.

Все это происходит на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного запада» и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур, по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области, с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре:

в населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать;

в посёлке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.

Подобные действия украинских националистов копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права.

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
Комментарий к новости:День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Ипотека или же ЖНК: что выгоднее-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 95 копеек, доллар теряет почти 67 копеек-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы поддерживают законопроект о государственной поддержке по улучшению жилищных условий для многодетных семей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика