По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», ночью и утром 9 января на западе Мурманской области прогнозируется сильный снег

Сотрудники #МЧСМурманск рекомендуют на время непогоды воздержаться от выхода на природу, по возможности ограничить время пребывания на улице.

Учитывая то, что выходные дни завершаются, а 9 января начинается первая рабочая неделя в этом году, то при выходе на улицу необходимо тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.

Спасатели рекомендуют не перегружать электрические сети, не использовать неисправные электроприборы; при нахождении дома соблюдать технику безопасности при использовании газового оборудования; соблюдать правила пожарной безопасности в быту, при использовании печного отопления в жилых домах, дачных постройках, гаражах, а при обнаружении возгорания незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Туристским группам и отдельным туристам информировать оперативную дежурную смену #МЧСМурманск о своём маршруте по телефону 8 (8152) 999-440.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.