Народный фронт проводит опрос граждан в сфере развития потребительского кредитования в РоссииНачался приём заявлений через механизм «Мобильный избиратель»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 19:45

По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан

По данным kommersant.ru, компания «НОВАТЭК» начала транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Платформу отбуксируют на Гыдан, где ориентировочно в середине августа, начнётся её установка на терминале «Утренний», близ ресурсной базы проекта.

Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску ещё в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались.

По данным kommersant.ru, новая линия была достроена, несмотря на блокирующие санкции США в отношении проекта. Всего СПГ-завод предусматривает строительство трёх очередей общей мощностью 19,8 млн тонн В «НОВАТЭКе» оперативных комментариев не предоставили.

В декабре 2023 года компания завершила строительство первой очереди проекта, перед этим в конце июля старт отправки первой платформы давал Президент РФ Владимир Путин. Несмотря на успешную наладку общих технологических процессов, отгрузки с этой линии пока так и не начались из-за отсутствия покупателей, опасающихся вторичных санкций, и танкерного флота высокого ледового класса.

С открытием навигации по Севморпути в конце июня для поставок в Азию можно использовать обычные конвенциональные танкеры, тем не менее нет свидетельств того, что хотя бы одна партия была отгружена на экспорт. По данным kommersant.ru, добыча на проекте в июне составила лишь 34,2 млн кубометров, что де-факто говорит о её заморозке.

Все линии проекта по сжижению (по 6,6 млн тонн каждая) строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые затем морем транспортируются в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением — сырьевой базой проекта. Запуск третьей очереди СПГ-завода запланирован на 2026 год. Но «НОВАТЭК», вероятно, столкнётся с ещё большими технологическими ограничениями при её строительстве.

21 июня ключевой технологический партнер проекта «Арктик СПГ-2» — китайская «Wison New Energies» — заявила о прекращении работы в РФ, что может замедлить работы. Компания участвовала в строительстве береговой электростанции, питающей проект, и выступала одним из поставщиков модулей для проекта. Для энергоснабжения третьей очереди, по данным kommersant.ru, планируется использовать турбины ГТЭ-170 «Силовых машин», на второй линии будет установлено китайское оборудование. Как сообщал портал gCaptain в июле, из-за рисков санкций «Wison» развернула судно с технологическими модулями для третьей линии уже на подходе к Мурманску.

Фото: https://vk.com/novatek_ru?z=photo-90432668_457241779%2Falbum-90432668_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Связь времен. История доброй воли». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отсутствие конкретики в указании зарплаты снижает отклик на вакансию-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,20 рубля, доллар потерял 1,14 рубля-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Группа депутатов Госдумы предложила ввести должности омбудсмена по правам инвалидов и его представителя в регионах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика