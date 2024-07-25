По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан

По данным kommersant.ru, компания «НОВАТЭК» начала транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Платформу отбуксируют на Гыдан, где ориентировочно в середине августа, начнётся её установка на терминале «Утренний», близ ресурсной базы проекта.

Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску ещё в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались.

По данным kommersant.ru, новая линия была достроена, несмотря на блокирующие санкции США в отношении проекта. Всего СПГ-завод предусматривает строительство трёх очередей общей мощностью 19,8 млн тонн В «НОВАТЭКе» оперативных комментариев не предоставили.

В декабре 2023 года компания завершила строительство первой очереди проекта, перед этим в конце июля старт отправки первой платформы давал Президент РФ Владимир Путин. Несмотря на успешную наладку общих технологических процессов, отгрузки с этой линии пока так и не начались из-за отсутствия покупателей, опасающихся вторичных санкций, и танкерного флота высокого ледового класса.

С открытием навигации по Севморпути в конце июня для поставок в Азию можно использовать обычные конвенциональные танкеры, тем не менее нет свидетельств того, что хотя бы одна партия была отгружена на экспорт. По данным kommersant.ru, добыча на проекте в июне составила лишь 34,2 млн кубометров, что де-факто говорит о её заморозке.

Все линии проекта по сжижению (по 6,6 млн тонн каждая) строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые затем морем транспортируются в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением — сырьевой базой проекта. Запуск третьей очереди СПГ-завода запланирован на 2026 год. Но «НОВАТЭК», вероятно, столкнётся с ещё большими технологическими ограничениями при её строительстве.

21 июня ключевой технологический партнер проекта «Арктик СПГ-2» — китайская «Wison New Energies» — заявила о прекращении работы в РФ, что может замедлить работы. Компания участвовала в строительстве береговой электростанции, питающей проект, и выступала одним из поставщиков модулей для проекта. Для энергоснабжения третьей очереди, по данным kommersant.ru, планируется использовать турбины ГТЭ-170 «Силовых машин», на второй линии будет установлено китайское оборудование. Как сообщал портал gCaptain в июле, из-за рисков санкций «Wison» развернула судно с технологическими модулями для третьей линии уже на подходе к Мурманску.

Фото: https://vk.com/novatek_ru?z=photo-90432668_457241779%2Falbum-90432668_00%2Frev



