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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.22 09:00

По данным Минобороны России в Славянске киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию распространил заявление:

«По данным Минобороны России в Славянске киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объёмом более 120 тонн. В результате подрыва ёмкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов.

Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе.

Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьёзным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счёт аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи.

Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты.

Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ. Ещё раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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