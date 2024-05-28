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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 10:30

По данным Московской биржи, доллар почти не менялся на старте торгов

Сегодня утром нефть североморской марки Brent слабо дорожает утром после умеренного роста по итогам предыдущей сессии. За минувшую неделю нефть Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

Как пишет finmarket.ru, на этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъёму котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания «The Jerusalem Post», военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

«Целый ряд факторов позволяет ожидать некоторого повышательного давления на рынок нефти, от геополитики и сокращения запасов (топлива в США. - ИФ) до ожидаемого решения ОПЕК продлить ограничения на добычу», - отметил старший экономист по азиатскому региону в «Mizuho Bank» Вишну Варатан.

По данным Московской биржи, доллар почти не менялся на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,665 рубля (+4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,02 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,6313 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар прибавил 1,13 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 16,25 копейки и составил 96,44 рубля.

К официальному курсу американская валюта просела на 5,39 копейки, евро подорожал на 13,66 копейки.

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