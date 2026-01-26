По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее суток

По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Андрей Чибис посвятил реализации мер, предпринимаемых для устранения аварии на линиях «Россетей».

«Ситуация, безусловно, тяжёлая. В ночь с пятницы на субботу мы сделали все необходимое, чтобы переподключить мощности и не оставить наши города, в первую очередь медицинские стационары, без тепла и воды. Если бы этого не произошло, только в Мурманске было бы разморожено 1047 домов, — важно просто понимать масштаб бедствия. Сейчас в 80% домов, помимо тепла и воды, есть также свет, но нужно понимать, что это затяжная авария», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что накануне в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации, — для жителей региона это не влечёт изменений в повседневной жизни, но позволяет привлекать для устранения аварии технику и материалы частных компаний.

«Главным координатором на площадке является главный инженер, первый заместитель генерального директора компании «Россети – Северо-Запад» Денис Ягодка. Работа в сложных погодных условиях ведётся круглосуточно. Понимаю, что люди ждут, когда восстановят подачу электроэнергии на постоянной основе. По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению займёт не менее суток. Для полного завершения работ по установке и подключению основных опор потребуется неделя», — сообщил губернатор.

Также было принято важное для жителей решение, — сегодня и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними, будет бесплатным.

«Ещё раз подчеркну, что ситуация непростая, при этом для устранения аварии предприняты все необходимые меры. Самая главная задача — как можно быстрее запитать одну линию по временной схеме. Энергетики очень стараются, и все этого очень ждут», — сказал губернатор. 

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
