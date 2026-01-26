По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее суток

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Андрей Чибис посвятил реализации мер, предпринимаемых для устранения аварии на линиях «Россетей».

«Ситуация, безусловно, тяжёлая. В ночь с пятницы на субботу мы сделали все необходимое, чтобы переподключить мощности и не оставить наши города, в первую очередь медицинские стационары, без тепла и воды. Если бы этого не произошло, только в Мурманске было бы разморожено 1047 домов, — важно просто понимать масштаб бедствия. Сейчас в 80% домов, помимо тепла и воды, есть также свет, но нужно понимать, что это затяжная авария», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что накануне в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации, — для жителей региона это не влечёт изменений в повседневной жизни, но позволяет привлекать для устранения аварии технику и материалы частных компаний.

«Главным координатором на площадке является главный инженер, первый заместитель генерального директора компании «Россети – Северо-Запад» Денис Ягодка. Работа в сложных погодных условиях ведётся круглосуточно. Понимаю, что люди ждут, когда восстановят подачу электроэнергии на постоянной основе. По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению займёт не менее суток. Для полного завершения работ по установке и подключению основных опор потребуется неделя», — сообщил губернатор.

Также было принято важное для жителей решение, — сегодня и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними, будет бесплатным.

«Ещё раз подчеркну, что ситуация непростая, при этом для устранения аварии предприняты все необходимые меры. Самая главная задача — как можно быстрее запитать одну линию по временной схеме. Энергетики очень стараются, и все этого очень ждут», — сказал губернатор.