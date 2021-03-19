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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 14:05

По делам нашим - ключевая ставка Банк России 4,50%

Совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, «совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 4,25%. Лишь несколько экспертов допускали её повышение на 25 б.п. - до 4,50%.

Напомним, на последнем заседании, которое состоялось 12 февраля, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.

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