По дорогам Мурманска будут курсировать троллейбусы и автобусы с символикой Победы

Государственная транспортная лизинговая компания, совместно с правительством Мурманской области и Российским военным историческим обществом организовали акцию «Автобусы Победы» в рамках празднования 80-летия Победы. Мероприятие проходит накануне Дня Победы в 5 городах России: Москва, Санкт – Петербург, Волгоград, Курск и Мурманск.

На центральных маршрутах городов-героев и мест воинской славы начали курсировать автобусы и троллейбусы с символикой Победы. Для каждого города разработан уникальный символ, для Мурманска это памятник Защитникам Советского Заполярья, который жители называют «Алёша».

На улицах заполярной столицы уже можно увидеть троллейбус с тематической оклейкой, приуроченной ко Дню Победы.

9 мая в тематическом общественном транспорте, во время поездки, пассажиры смогут получить небольшие подарки с символикой Великой Отечественной войны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/