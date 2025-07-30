ИНСТИТУТЫ С ФАКУЛЬТЕТОМ ЖУРНАЛИСТИКИ В МОСКВЕ: ПУТЬ К КАРЬЕРЕ В МЕДИАПо Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 10:00

По достижению показателей нацпроектов за шесть лет Мурманская область вышла на 1-е месте среди регионов страны

Мурманская область – на 1-ом месте среди регионов по достижению показателей национальных проектов. Об этом вчера на заседании правительства сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Мурманская область достигла всех ключевых показателей национальных проектов за предыдущие шесть лет. Все плановые значения выполнены на 100%.

Также глава региона обратил внимание на тесную интеграцию национальных проектов с региональным стратегическим планом «На Севере — жить!», что позволяет системно развивать все направления — от здравоохранения до городской среды. Это те задачи, которые инициировали сами жители Мурманской области.

«С 2019 года за шесть лет мы создали и модернизировали более 2600 объектов. Среди них — глобальная реконструкция областного драматического театра и театра кукол, строительство ФОКов в Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакше и Заозёрске, детских садов в Мурманске, Североморске, Печенге, Полярном, Мурмашах и Алакуртти, губернаторского лицея, амбулатории в Кандалакшском округе. По сути, в рамках этой работы мы дали старт возрождению строительной отрасли — введено 14 многоквартирных домов», — подчеркнул глава региона.

Затем на заседании правительства подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие 2025 года.

В 2025 году в Мурманской области реализуется 12 национальных проектов с объёмом финансирования 9,6 млрд рублей. По девяти параметрам по итогам полугодия регион уже достиг 100% выполнения.

Сейчас в работе находится 87 объектов. Глава региона отметил, что по некоторым из них работы рассчитаны на два года. В 2025 году планируется завершить капитальные ремонты в образовательных учреждениях Мурманска, Кировска, Оленегорска, Заполярного и Александровска, поликлиниках Североморска, Кандалакши и Апатитов, библиотеках Мончегорска и детских садах Мурманска. Также будет создан новый фельдшерско-акушерский пункт в Дровяном, благоустроены общественные пространства, реконструированы и отремонтированы водоводы и дорожная инфраструктура.

«Уверен, что эта тенденция сохранится до конца года. Важно не сбавлять темп. Мы должны удерживать заданную планку и достигать задач, которые поставлены в новых национальных проектах, инициированных Президентом Владимиром Путиным», — резюмировал губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551092/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:05Мультфильмы (0+/6+)14:35«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)15:25«Безымянная звезда». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Социальный контракт стал для северян способом решить трудную жизненную ситуацию-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Подготовка коммунальных объектов к отопительному периоду 2025-2026 Минобороны России в Мурманской области идёт в плановом режиме-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»