По достижению показателей нацпроектов за шесть лет Мурманская область вышла на 1-е месте среди регионов страны

Мурманская область – на 1-ом месте среди регионов по достижению показателей национальных проектов. Об этом вчера на заседании правительства сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Мурманская область достигла всех ключевых показателей национальных проектов за предыдущие шесть лет. Все плановые значения выполнены на 100%.

Также глава региона обратил внимание на тесную интеграцию национальных проектов с региональным стратегическим планом «На Севере — жить!», что позволяет системно развивать все направления — от здравоохранения до городской среды. Это те задачи, которые инициировали сами жители Мурманской области.

«С 2019 года за шесть лет мы создали и модернизировали более 2600 объектов. Среди них — глобальная реконструкция областного драматического театра и театра кукол, строительство ФОКов в Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакше и Заозёрске, детских садов в Мурманске, Североморске, Печенге, Полярном, Мурмашах и Алакуртти, губернаторского лицея, амбулатории в Кандалакшском округе. По сути, в рамках этой работы мы дали старт возрождению строительной отрасли — введено 14 многоквартирных домов», — подчеркнул глава региона.

Затем на заседании правительства подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие 2025 года.

В 2025 году в Мурманской области реализуется 12 национальных проектов с объёмом финансирования 9,6 млрд рублей. По девяти параметрам по итогам полугодия регион уже достиг 100% выполнения.

Сейчас в работе находится 87 объектов. Глава региона отметил, что по некоторым из них работы рассчитаны на два года. В 2025 году планируется завершить капитальные ремонты в образовательных учреждениях Мурманска, Кировска, Оленегорска, Заполярного и Александровска, поликлиниках Североморска, Кандалакши и Апатитов, библиотеках Мончегорска и детских садах Мурманска. Также будет создан новый фельдшерско-акушерский пункт в Дровяном, благоустроены общественные пространства, реконструированы и отремонтированы водоводы и дорожная инфраструктура.

«Уверен, что эта тенденция сохранится до конца года. Важно не сбавлять темп. Мы должны удерживать заданную планку и достигать задач, которые поставлены в новых национальных проектах, инициированных Президентом Владимиром Путиным», — резюмировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551092/#&gid=1&pid=7