По факту ЧП с маломерным судном в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту происшествия с маломерным судном в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы судно МРБ – 1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось 5 членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб.

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1653404/