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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 13:30

По факту нарушений, выявленных в ходе расследования несчастного случая, организация привлечена к административной ответственности

Как сообщает Гострудинспекция в Мурманской области, в отношении частного охранного предприятия составлен административный протокол за привлечение работника к работе, не предусмотренной его трудовым договором.

В январе этого года произошло ДТП с участием машины ЧОП, в котором работник получил тяжёлую травму. Работодатель не сообщил своевременно в Инспекцию труда о произошедшем, в связи с чем государственным инспектором труда было произведено самостоятельное расследование несчастного случая, как сокрытого, установлены его обстоятельства и причины.

Согласно заключению государственного инспектора труда, одной из сопутствующих причин несчастного случая явилось привлечение охранника данного предприятия к исполнению им трудовой функции по должности водителя машины группы быстрого реагирования. Основной же причиной явились действия работника: неосторожность, невнимательность, поспешность, приведшие к ДТП при управлении автомобилем, а также нарушение сотрудником правил дорожного движения (в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности).

«Совокупность установленных в ходе расследования несчастного случая причин привела к тяжёлому повреждению здоровья работника и наложению административного штрафа в отношении юридического лица», - сообщил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев.

 

 

Фото: https://git51.rostrud.gov.ru/news/1297165.html

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