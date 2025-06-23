По факту несчастного случая Государственная инспекция труда в Мурманской области инициирует внеплановую проверку

Государственная инспекция труда в Мурманской области сообщает, что по факту несчастного случая, произошедшего 18 июня текущего года с работником АО «Ковдорский ГОК» (машинист буровой установки погиб в результате обрушения горной породы), инициирована внеплановая проверка.

Также государственный инспектор труда включён в состав комиссии по расследованию данного происшествия.

«Целью проверки и расследования является установление причин и условий, приведших к несчастному случаю, выявление нарушений трудового законодательства, в том числе требований охраны труда, а также определение виновных лиц», - сообщил руководитель ГИТ Юрий Дмитриев.

Гострудинспекция напоминает работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

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