По факту складирования строительных отходов на ул. Заречной в Мурманске возбуждено дело об административном правонарушении

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возбудило дело об административном правонарушении по факту несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке в районе домов №№ 23 и 25 по ул. Заречной в Мурманске. Ранее активисты ОНФ зафиксировали на этой территории процесс выгрузки боя железобетонных изделий из грузового автомобиля, о чем незамедлительно сообщили в прокуратуру региона.

После того, как техника уехала, выгруженные отходы так и остались лежать на открытом грунте – в месте, не предназначенном для этого. Между тем, согласно действующим нормативно-правовым актам, они относятся к V классу опасности.

«Бой железобетонных изделий является объектом гражданских прав. Соответственно, индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и других объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны, в частности, соблюдать экологические, санитарные и другие требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

В настоящее время профильным министерством проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.