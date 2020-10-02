По факту травмирования ребёнка из-за ненадлежащей работы управляющей компании возбуждено уголовное дело

Прокуратура г. Апатиты Мурманской области провела проверку в связи с падением 4-летнего ребёнка в подъезде многоквартирного жилого дома.

В ходе проверки установлено, что вечером 30 сентября девочка, поднимаясь по лестнице между вторым и третьим этажом подъезда одного из жилых домов по улице Ферсмана, в связи с отсутствием двух металлических ограждений в перилах упала на нижний лестничный марш. Ребёнок был госпитализирован с телесными повреждениями.

Представители компании, осуществляющей управление многоквартирным домом, не приняли достаточных мер по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в жилом доме. Кроме того, не выявили повреждения ограждений лестничного марша и не провели работы по их восстановлению.

Прокуратура направила материалы в следственный отдел по г. Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.