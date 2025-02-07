По географическому признаку Мурманская область оказалась в числе регионов с наибольшей кредитоспособностью населения в 2024 году

Доля потенциальных ипотечных заёмщиков со средней кредитоспособностью снизилась до 27% — годом ранее она составляла 31%. Высокий кредитный рейтинг был у 10% оставивших заявку на ипотеку в сервисах «Банки.ру» — их доля за год не изменилась. При этом доля людей с очень высоким уровнем кредитоспособности среди пытавшихся получить ипотеку на «Банки.ру» в 2024 году оказалась минимальной.

Россияне с низкой кредитоспособностью стали чаще оформлять заявки на ипотеку, выяснили аналитики «Банки.ру», проанализировав параметры ипотечных заявок пользователей в 2024 году. Так, доля лиц с низкой кредитоспособностью увеличилась до 63% против 59% по итогам 2023 года.

Доля потенциальных ипотечных заёмщиков со средней кредитоспособностью снизилась до 27% — годом ранее она составляла 31%. Высокий кредитный рейтинг был у 10% оставивших заявку на ипотеку в сервисах «Банки.ру» — их доля за год не изменилась. При этом доля людей с очень высоким уровнем кредитоспособности среди пытавшихся получить ипотеку на «Банки.ру» в 2024 году оказалась минимальной.

Для оценки кредитоспособности потенциальных заёмщиков аналитики использовали шкалу НБКИ, где низкая кредитоспособность — это диапазон персонального кредитного рейтинга от одного до 632 баллов; средняя — от 633 до 860 баллов; высокая — от 861 до 978 баллов; очень высокая — от 979 до 999.

Среди женщин оказалось больше заёмщиков с высоким уровнем кредитоспособности (12% против 7% у мужчин), тогда как среди мужчин больше лиц с низким уровнем кредитоспособности (66% против 61% у женщин).

Самой кредитоспособной возрастной группой стали россияне в возрасте от 55 до 64 лет (в среднем 633 балла), хотя еще год назад в лидерах были заёмщики 45–54 лет. Самый низкий кредитный рейтинг ожидаемо имели молодые люди 18–24 лет (в среднем 389 баллов).

По географическому признаку наибольшей кредитоспособностью в 2024 году отличались жители Ненецкого АО, Мурманской и Московской областей, а также Москвы и Крыма.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».