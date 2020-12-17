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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.20 14:35

По имеющимся данным, задержек выплат «ковидных» надбавок медикам Кольской ЦРБ не было

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проведена оперативная проверка выплат сотрудникам Кольской ЦРБ надбавок за работу с больными коронавирусом. Жалоба на невыплату «ковидных» денег кольским медикам прозвучала в ходе пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 17 декабря.

Как сообщил глава региона в своих аккаунтах в соцсетях, проверка подобных фактов не выявила.

«Вопрос оперативно перепроверили. Такое невозможно. С апреля месяца 352 медицинских работника в Кольской ЦРБ получают все необходимые выплаты, за это время выплачено более 177 млн рублей, из них 50 млн рублей – дополнительные выплаты из областного бюджета. У нас в Кольской ЦРБ находится один из ключевых ковидных стационаров. Медицинские работники там действительно очень активно и эффективно работают, и, конечно, мы внимательно следим за тем, чтобы все необходимые выплаты наши врачи получали. Но, чтобы все риски были сняты, отправил уже туда контрольное управление, чтобы проверили. Тем не менее, и министр здравоохранения, и главврач клятвенно заверяют, что не могло быть никаких сбоев», – подчеркнул губернатор.

 

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