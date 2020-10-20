По индексации пенсий работающих пенсионеров депутаты заготовили три законопроекта

Нижняя палата парламента России 29 октября рассмотрит сразу три проекта закона, которые предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в парламенте.

Авторы законопроектов — сенатор Василий Иконников и представители фракций ЛДПР и «Справедливой России». По их мнению, эти документы следует объединить и учесть при принятии федерального бюджета на следующий 2021 год.

Уже исходя от параметров и сроков выплат пенсий на это может потребоваться 184 миллиарда рублей, на второй — 368 миллиарда, на третий — 1,3 триллиона рублей.

Напомним, что Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству страны проработать вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Президент абсолютно прав, заставляя чиновников ещё раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для её выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. 5 млн из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться», - отметил автор законопроекта Иконников.