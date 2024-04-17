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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.24 09:30

По инициативе Андрея Чибиса мобилизованным предоставлено право на перерасчёт за коммунальные услуги на время отсутствия

Правительством Российской Федерации по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса при участии сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг потребителям, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ.

Данной категории предоставлена возможность получить перерасчёт за период прохождения военной службы по мобилизации.

До указанных изменений правила не давали права на перерасчёт за период временного отсутствия потребителя, если в жилом помещении имелась возможность установки индивидуального прибора учёта. В связи с чем мобилизованные, находясь на службе, либо члены их семей обязаны были оплачивать коммунальные услуги за временно отсутствующего в помещении мобилизованного гражданина не только по нормативу за коммунальную услугу, но и с повышающим коэффициентом 1,5.

«Изменения, внесённые 11 апреля 2024 года, устанавливают исключение для мобилизованных на военную службу граждан. Теперь, если в жилом помещении не установлен индивидуальный прибора учёта, мобилизованный гражданин имеет право на перерасчёт за период прохождения военной службы», – пояснила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, для выполнения перерасчёта в адрес исполнителей коммунальных услуг необходимо предоставить документы, подтверждающие период прохождения военной службы по мобилизации в Вооружённых Силах РФ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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