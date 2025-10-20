По инициативе Единого волонтёрского центра Мурманской области в Северодвинске для жён военнослужащих запустили образовательную конференцию «Беломорская Звезда»

18 октября в Северодвинске Архангельской области более 500 женщин – жён защитников Отечества, женщин-военнослужащих, членов семей участников СВО собрались вместе на первой конференции «Беломорская Звезда». Мероприятие инициировано Единым волонтёрским центром Мурманской области, получило поддержку командования Северного флота, Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ и правительства Архангельской области.

Женская образовательная конференция «Беломорская Звезда» стала продолжением флагманского проекта ЕВЦ «Звезда Севера», который реализуется на протяжении пяти лет в Мурманской области, Севастополе, Калининградской области и на Камчатке.

Мероприятие в Северодвинске прошло впервые. На торжественной церемонии открытия конференции «Беломорская Звезда» к участницам обратилась председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

«Проект объединил женщин четырёх флотов, которые могут и готовы менять жизнь к лучшему в своих населенных пунктах. Несколько лет назад взошла «Звезда Севера» и теперь на небосклоне сияют три её сестры – Черноморская, Балтийская и Тихоокеанская. В ваших силах сделать так, чтобы инициативы, рожденные в лучах «Беломорской звезды», помогали решению социальных проблем, повышению качества жизни ваших земляков. Вам досталась нелёгкая миссия, вместе с мужчинами, защищать рубежи России, но вы становитесь частью «звёздной» команды, где подруги подставят плечо и окажут помощь в трудных жизненных ситуациях, разделят радость от успеха», – сказала Галина Карелова.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин, подчеркнул, что «Звезда Севера» – интересный и разносторонний проект, который объединяет не только жен военнослужащих, но и женщин, которые проходят службу в Вооруженных силах России.

«Чаще всего женщины ждут своих мужей, их часто мучает неизвестность. И эта конференция та самая отдушина, где девушки могут отвлечься от домашних дел, посвятить время себе и увидеть какие таланты есть в них самих», – отметил Игорь Курочкин.

В Северодвинск приехали девять ведущих экспертов-волонтёров из Москвы, Мурманска и Архангельска, которые поделились с участницами своими знаниями в области здоровья, воспитания детей, психологии, здорового питания, стиля, развития своего дела, подготовки детей к экзаменам и профориентации. Среди спикеров – профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области и научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии Андрей Продеус.

Всего за пять лет проведения конференции «Звезда Севера» около 20000 женщин прошли бесплатные лекции и тренинги, участницы образовательных программ основали собственные проекты.

«Сегодня мы впервые в Северодвинске и запускаем «Беломорскую Звезду». Это часть Северного флота, а по этой линии девушки уже знают наши проекты. Здесь они обмениваются опытом, знаниями, знакомствами среди своих подруг. Мы рады, что Северодвинск – это ещё и Арктическая зона России, где, благодаря губернатору региона Александру Цыбульскому, мы смогли провести это мероприятие. Сила женского сообщества всегда даёт действенные результаты. Участницы идут учиться, создают собственные инициативы, открывают свое дело. Многие сами стали спикерами, прошли обучение по программе «Женщина-лидер. Флотские города» в Мастерской управления «Сенеж» и теперь сами обладают теми компетенциями, которые помогают им создавать социальные инициативы. В Мурманской области уже 6 таких проектов, которые можно транслировать на другие регионы», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра, автор проекта «Звезда Севера», член Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

Для девушек такие конференции, как «Беломорская Звезда», дают импульс для интеллектуального и творческого саморазвития, новых знакомств, получения консультаций напрямую у экспертов. Кроме того, проект основывается на принципах интеллектуального волонтёрства, где преподаватели делятся своими знаниями на добровольческих началах. Таким образом проект соединяет тех, кто хочет делиться знаниями, с теми, кто хочет научиться новому и получить вдохновение.

«Побывав на конференции «Звезда Севера» в феврале 2024 года, я пришла к мысли, что такой стратегически важной части флота, как Беломорская военно-морская база, нужна своя конференция, которая позволит развиваться женщинам. Благодаря Единому волонтёрскому центру, спикерам, которые приезжают на все «звёздные» конференции, администрации и правительству, «Беломорская звезда» зажглась. Я думала, сегодня все закончится, а всё только начинается, наша конференция будет продолжаться», – сказала организатор конференции «Беломорская Звезда» Виктория Поплутина.

Кроме лекций на протяжении дня для участниц была организована ярмарка местных умельцев, работало мобильное почтовое отделение, откуда можно было отправить почтовые открытки с изображениями от художников Архангельской области.

Напомним, в марте на Международном арктическом форуме в Мурманске губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в присутствии Галины Николаевны Кареловой и министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Олеговича Чекункова подписал соглашение о масштабировании социально значимого проекта «Звезда Севера» на территорию Архангельской области.

Всю подробную информацию можно посмотреть в группе конференции.

