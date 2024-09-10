По инициативе губернатора Андрея Чибиса военнослужащим и их семья будут возмещать расходы за использование личного автомобиля в командировках или отпусках

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса внесены изменения в постановление правительства РФ №354 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества».

Согласно изменениям, военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках.

«На проблему неоднократно обращали внимание члены семей военнослужащих во время наших встреч. Мы направляли предложения по корректировке регламентирующих документов. Губернатор Андрей Чибис активно содействовал в решении вопроса. Здорово, что оно принято и закреплено. Эта мера станет существенной поддержкой для семей наших защитников в актуальных условиях», – отметила сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Ранее военнослужащие получали меру поддержки только за поездки в поезде или самолёте, а процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована, уточнило Министерство информационной политики Мурманской области.