По инициативе губернатора Тульской области экипажам подводных лодок Северного флота «Тула» и «Новомосковск» переданы новогодние подарки к новогоднему столу

В преддверии новогодних праздников в главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево состоялась торжественная передача новогодних подарков экипажам атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск», названных в честь одноимённых городов в Тульской области.

Экипажам подводных лодок вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости – пряники и пастилу.

Командованию подводных лодок направлено поздравление от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В нём, в частности, говорится: «Эти долгожданные праздники традиционно связаны с планами на будущее, новыми начинаниями и верой в лучшее. Уверен, что в 2022 году ваши воля, стойкость и мужество, как и всегда, будут надежно служить укреплению военной мощи России. Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир и согласие, наполнит дома теплом и уютом».

Глава региона пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех делах.

Как сообщает пресс-служба СФ, церемония вручения подарков состоялась на территории военного городка объединения атомных подводных лодок Северного флота.

Многие корабли Военно-морского флота России наименованы в честь городов и субъектов России с целью укрепления дружеских отношений между моряками и жителями этих регионов и военно-патриотического воспитания молодёжи. Семьи моряков часто пользуются возможностью провести отпуск в городах и республиках наименования которых носят их корабли. Жители таких городов нередко направляются служить по контракту в экипажи этих кораблей и подводных лодок.

На Северном флоте десятки кораблей и подводных лодок имеют наименования российских городов и республик: это большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск», дизельные и атомные лодки «Владикавказ», «Калуга», «Орёл», «Карелия», «Тула», «Новомосковск», «Верхотурье», «Екатеринбург», «Псков», «Нижний Новгород» и другие. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов, в честь которых названы их корабли существует в каждом экипаже.

Между Тульской областью и экипажами подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» установлены многолетние крепкие шефские связи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12400598@egNews