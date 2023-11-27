По инициативе портовиков проверено качество воды в роднике Фадеев ручей в Мурманске и установлен информационный указатель

Активисты волонтёрского отряда Мурманского морского торгового порта вновь приехали на мурманский родник «Фадеев ручей», который расположен на улице Шабалина в областном центре. На этот раз они не только навели порядок на популярном у горожан источнике воды, но и разместили рядом с ним специальный указатель. На нём – информация о качестве воды. Для того, чтобы ознакомиться с ней, следует пройти по указанному куар-коду.

«Работники Мурманского морского торгового порта, наши волонтёры регулярно приезжают сюда и помогают поддерживать родник «Фадеев ручей» в чистоте и порядке. Проведение исследований качества воды и установление указателя – это ещё один шаг в этой работе», - сказала координатор Волонтерского отряда АО «ММТП», начальник грузового склада грузового района № 2 Елена Родькина.

Портовики вместе с юношами и девушками из «Трудового отряда НТК» уже второй год участвуют в работах по поддержанию порядка у родника «Фадеев ручей» в рамках проекта «От родника до океана» для корпоративных волонтеров. Его суть – забота о популярных родниках Кольского Заполярья. Годом ранее в рамках совместной акции с Единым волонтерским центром Мурманской области портовики очистили родник на Фадеевом ручье от мусора, установили удобный мостик через ручей, по которому горожанам стало проще подходить к источнику. Рядом с родником волонтеры АО «ММТП» поставили скамейки и столик, чтобы мурманчане могли здесь отдохнуть. Минувшим летом они вновь проверили состояние родника и провели субботник. Также по инициативе портовиков были взяты пробы воды, которые были отправлены на исследования в Центр гигиены и эпидемиологии Мурманской области. Результаты показали, что качество воды соответствует всем требованиям.

«Исследования воды проводились на соответствие питьевому качеству по химическим и микробиологическим показателям. Проведенные исследования подтвердили, что вода пригодна для употребления», - сказала участник волонтерской акции, инженер по охране окружающей среды АО «ММТП» Ирина Волшина.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253771%2Fwall-149919532_3528