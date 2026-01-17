По инициативе правительства Мурманской области началась работа по повышению безопасности услуг айс-флоатинга в регионе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманской области началась разработка мер по повышению безопасности услуг айс-флоатинга. Отправной точкой стала межведомственная рабочая встреча, инициированная Министерством туризма и предпринимательства Мурманской области.

В обсуждении приняли участие представители областного правительства, Главного управления МЧС России по Мурманской области, Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте, администраций Мурманска и Кандалакшского округа, региональной Ассоциации туристических предприятий «Гольфстрим», Федерации серфинга Мурманской области, а также представители компаний, оказывающих услуги айс-флоатинга.

«Я хорошо понимаю, что люди ждут быстрых решений, но ситуация такова, что сегодня в России просто нет единых правил для организации айс-флоатинга, – прокомментировала министр туризма и предпринимательств Мурманской области Марта Говор. – Конечно, за одну встречу всё не решить. Впереди серьёзная работа, и подойти к ней нужно комплексно. Все стороны, которые так или иначе подключены к теме айс-флоатинга, сегодня с нами. Мне очень важно послушать коллег, чтобы каждый мог высказаться, потому что в этом деле мы первопроходцы. Мы все сегодня сели за стол переговоров, потому что понимаем – тема архиважная».

Ключевые принципы, которые лягут в основу дальнейшего регулирования, будут вырабатываться на основе позиции контрольно-надзорных ведомств, профильных органов власти и муниципалитетов, а также профессионального опыта операторов, оказывающих услугу айс-флоатинга.

«Будем совместно работать над тем, как это можно отрегулировать, как правильно облечь в форму, понятную и для туриста, и для предпринимателя, который собирается работать по данному направлению. В первую очередь, это должно быть безопасно», – подчеркнула Марта Говор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560635/#&gid=1&pid=1