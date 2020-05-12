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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 10:00

По инициативе прокуратуры Ловозерского района суд прекратил право управления транспортными средствами лица, страдающего наркоманией

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении надзора за соблюдением законов установлено, что в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области отбывает наказание в виде лишения свободы житель ЗАТО Александровск Мурманской области.

Установлено, что 28 декабря 2016  года данному гражданину было выдано водительское удостоверение «В, B1 (AS), C, C1, D, D1, CE, C1E», со сроком действия 10 лет. Вместе с тем, данный гражданин был поставлен на диспансерный учёт у врача психиатра-нарколога филиала «МСЧ №6» ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120» ФМБА России.

Таким образом, наличие у вышеуказанного мужчины водительского удостоверения и права управления транспортными средствами является нарушением требований федерального закона «О безопасности дорожного движения» и создаёт реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан и причинения имущественного ущерба.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Ловозерского района в Полярный районный суд Мурманской области было направлено административное исковое заявление о прекращении права управления транспортными средствами, при рассмотрении которого суд полностью согласился с доводами прокурора.

Решением Полярного районного суда Мурманской области право управления транспортными средствами было прекращено.

 

 

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