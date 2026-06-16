По инициативе региональных депутатов, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут освобождены от оплаты транспортного налога

Сегодня в Мурманской областной Думе проходит очередное заседание. В повестке – законопроекты об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС за прошлый год.

Региональные парламентарии также планируют внести изменения в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Депутаты рассмотрят проект регионального закона, вносящий изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге» в первом чтении.

Кроме того, в повестке вопрос о назначении выборов депутатов Мурманской областной Думы восьмого созыва.

А вчера, 15 июня, прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом и окончательном чтении подготовленный по инициативе региональных парламентариев проект закона, вносящий изменения в статью 6 регионального закона «О транспортном налоге». Он освобождает семьи, воспитывающие детей-инвалидов, от оплаты транспортного налога на автомобили любой мощности двигателя. Ранее налоговая льгота этой категории граждан была предусмотрена за один легковой автомобиль мощностью не более 150 л.с.

Комитет рассмотрел законопроект, вносящий изменения в областной бюджет текущего года, и одобрил его принятие в первом и окончательном чтении. Общий объём доходов увеличен на 5,9 миллиардов рублей, расходы выросли на 3,79 миллиардов рублей. Дополнительные средства планируется направить на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, финансирование теплоснабжающих организаций в целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией, создание дополнительного резерва для обеспечения первоочередных и социально значимых расходных обязательств Мурманской области.

Депутаты рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона об исполнении областного бюджета за прошлый год.

По итогам 2025 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 125,9 млрд рублей, по расходам в сумме 150,7 млрд рублей. В структуре расходов областного бюджета большая часть – 81,1 миллиард рублей - была направлена на социальную сферу. Для стабилизации финансового состояния были предприняты дополнительные меры оздоровления государственных финансов Мурманской области. По итогам 2025 года общий бюджетный эффект от их реализации составил порядка 11,2 млрд рублей.

- В целом бюджет прошлого года выполнен в полном объёме, - отметила Ирина Просоленко. – Исключением стали некоторые позиции, которые связаны с причинами недобросовестного исполнения обязательств поставщиками по госконтрактам, переносом сроков реализации мероприятий в рамках отдельных инфраструктурных проектов Мурманской области. Стоит отметить, что ни от одного заключённого проекта при исполнении бюджета не отказались, их реализация перенесена на текущий год.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34493/