По инициативе жителей Апатитско-Кировской агломерации внесены изменения в расписание движения городских автобусов

По итогам голосования, прошедшего в период с 22 по 28 февраля, принято решение о внесении изменений с 14 марта в расписание движения автобусов по некоторым маршрутам регулярных пассажирских перевозок. Подробная информация размещена в салонах транспортных средств.

Напомним, что ранее уже было принято решение о возобновлении пассажирских перевозок по маршруту №10, а также увеличении количества его рейсов. По итогам народного голосования будет увеличено количество рейсов ещё и по маршруту №1 (и с заездом на ул. Ленинградскую, ул. Олимпийскую, и по короткому пути следования).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, данные корректировки расписания разработаны не только с учетом пожеланий пассажиров и руководства ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница», но и исходя из многочисленных технологических факторов (графиков сменности, режимов труда и отдыха водителей и т.д.).