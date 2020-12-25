По инициативе жителей в Ловозере появилось освещение на лыжной трассе

Мероприятие по установке освещения вдоль лыжной трассы в Ловозере реализовано в 2020 году в рамках региональной государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» в части поддержки местных инициатив. Список объектов программы сформирован с учетом мнения местных жителей.

Лыжная трасса протяженностью 900 метров является излюбленным местом проведения досуга жителей Ловозерского района. Теперь вдоль спортивного объекта появились 32 опоры наружного освещения. В высоту они 8,5 метра, выполнены из дерева и отлично вписались в местный колорит. Это было одно из условий контракта, сумма которого составила чуть менее 1 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, светильники подключены к системе электроснабжения. Их мощности достаточно, чтобы полностью осветить трассу для комфортного катания.

Спортивный объект находится в ведении местного Дома культуры. После всех необходимых процедур лыжная трасса будет передана на баланс учреждения.