По искам органов прокуратуры Мурманской области в 2021 году судами региона взыскан ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, на общую сумму более 5 млн рублей

В 2021 году органами прокуратуры Мурманской области с целью устранения нарушений законодательства об охране рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства направлено 122 иска на общую сумму 5 млн рублей. 96 из них, на общую сумму 4,9 млн рублей, уже рассмотрены и удовлетворены.

В порядке административного судопроизводства прокурорами в суды направлено 108 административных исковых заявлений о признании информации, содержащей сведения о различных способах изготовления электроудочек и остроги, запрещённой к распространению. 89 из них на 31.12.2021 рассмотрены и удовлетворены.

Работа по возмещению ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам России преступными посягательствами, продолжается.