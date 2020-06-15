По иску прокурора снесён незаконно возведенный на землях лесного фонда дом бывшего министра природных ресурсов области

Решением Кольского районного суда Мурманской области, принятого по иску природоохранного прокурора, на Дачное некоммерческое партнёрство «Родничок» возложена обязанность освободить арендованный лесной участок от самовольно возведенных строений и сооружений, привести арендованный лесной участок в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить. Среди таких построек был и дачный дом бывшего министра природных ресурсов и экологии региона.

В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании указанного судебного акта, службой судебных приставов заключен договор с подрядной организацией на оказание услуг по сносу строений, а также по восстановлению плодородного слоя почвы.

В ходе обследования территории лесного участка, проведенного природоохранной прокуратурой совместно со службой судебных приставов, установлено, что арендованный ДНП «Родничок» лесной участок освобождён от самовольно возведенных строений и сооружений, решение суда в этой части исполнено. Вторым этапом исполнения судебного акта является восстановление плодородного слоя почвы лесного участка, работы по которому выполняются подрядной организацией в настоящее время.

Исполнение судебного акта находится на постоянном контроле природоохранной прокуратуры.