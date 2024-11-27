По итогам 10 месяцев 2024 года на АО «ММТП» грузопоток снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом

531 вагон в сутки в среднем за 10 месяцев 2024 года обработал Мурманский морской торговый порт. Это в полтора раза меньше производственных мощностей порта.

Грузопоток по сравнению с предыдущим годом снизился на 17% и по итогам 10 месяцев составил 12,1 млн тонн. Грузопоток соответствует уровню падения загрузки всех портов на Северо-Западе страны.

ММТП - универсальный порт, обрабатывает разные грузы: железорудный концентрат и окатыши, антрацит, кокс, но основная доля – 10,1 млн тонн - по-прежнему остаётся за углём.

А в это время Минэнерго РФ предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале по результатам работы комиссий Госсовета по энергетике и транспортной системе.

Добыча угля в России по итогам января-сентября 2024 года снизилась на 1,7% и составила 310 млн тонн, говорится в материалах Росстата. Сальдированный убыток угольных компаний по итогам января-августа 2024 года составил 4,9 млрд рублей.

В Северо-Западном округе России находится 15 морских портов. ММТП среди них отличают круглогодичные судозаходы, глубоководность и универсальность. Основной грузооборот обеспечивается навалочными грузами.

Снижение загрузки морских портов в направлении северо-запада сохраняется, в том числе из-за отсутствия экономических стимулов у грузоотправителей. Напомним, подробнее о причинах сложившейся ситуации «Интерфаксу» ранее рассказал директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».