По итогам 2019 года стоимость полиса ОСАГО для мурманских водителей в среднем снизилась на 8,7%

В 2019 году объём взносов по ОСАГО в Мурманской области увеличился на 1,7% относительно прошлого года и составил 1,3 млрд рублей. Количество договоров ОСАГО выросло на 12%. При этом вдвое чаще водители предпочитали е-ОСАГО бумажному договору. Выплаты по договорам страхования относительно 2018 года выросли на 19,7% и составили более 735,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в 2019 году средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 8,7% - с 7,5 тысячи рублей до 6,8 тысячи рублей. Средняя страховая выплата наоборот выросла на 4,0% - с 61,2 тысячи рублей до 63,7 тысячи рублей.

«Реформа ОСАГО, как и предполагалось, принесла позитивные изменения для автовладельцев – стоимость полисов обязательной «автогражданки» снизилась. Дальнейшие меры по индивидуализации тарифов в обязательном автостраховании позволят страховым организациям лучше управлять страховым риском и обоснованно рассчитывать стоимость полиса для каждого автолюбителя», - сказал управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Андрей Климов.