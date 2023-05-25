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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.23 15:55

По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларуси и Мурманской области – 286 млн долларов с ростом к уровню 2021 года почти в 3 раза

Сегодня состоялась рабочая встреча команды правительства Мурманской области под руководством Андрея Чибиса с делегацией республики во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Один из главных вопросов повестки — внешнеторговое партнерство.

«Мы рады приветствовать вас в столице Кольского Заполярья. Напомню, что осенью мы также во время рабочей поездки в Республику Беларусь обсудили целый набор решений, которые сейчас находятся в реальной стадии выполнения. Уверен, что сегодня мы подробно обсудим все вопросы», — сказал глава региона.

Роман Головченко поблагодарил за приглашение в Мурманск и тёплый приём.

«Девять месяцев назад мы обсудили то, что необходимо сделать, чтобы вывести отношения между нашими странами на новый уровень. По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларуси и Мурманской области – 286 млн долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Кратно вырос как экспорт Белоруссии, так и Мурманской области. Данная позитивная тенденция продолжена и в первом квартале 2023 года – объём взаимной торговли составил около 77 млн долларов и более чем в три с половиной раза превысил показатель января – марта 2022 года. Темпы набраны высокие, задача сохранить их. Убеждён, что это в интересах обеих стран. Очевидно, что наши ведомства и предприятия должны вести работу на постоянной основе. Важную роль играет рабочая группа по сотрудничеству, очередное заседание которой состоится в рамках пребывания здесь. Я думаю, что они подробно посмотрят те вещи, которые мы будем обсуждать. Надо понять весь пласт вопросов», — заключил премьер-министр.

Показатели торгового оборота свидетельствуют о том, что между предприятиями Мурманской области и Республики Беларусь установлены прочные кооперационные связи, составляющие основу для дальнейшего интеграционного развития в современных условиях.

Напомним, сегодня в Мурманской области работает делегация Беларуси под руководством премьер-министра республики Романа Головченко. Помимо рабочей встречи, состоялся круглый стол с представителями крупного бизнеса. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в разных сферах.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией «БЕЛАЗ» о создании сервисных центров по обслуживанию карьерной техники в регионе.

Белорусская делегация также посетит ряд предприятий и производственных площадок региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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