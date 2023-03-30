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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 16:00

По итогам 2022 года Мурманская область обеспечила 100-процентное достижение показателей в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»

Все социально значимые объекты Мурманской области подключены к сети Интернет. Об этом, подводя итоги работы за 2022 год, на заседании правительства сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Основные мероприятия, которые были проведены в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» – мероприятия по подключению к сети Интернет наших социально значимых объектов», – подчеркнула она. 

К интернету было подключено 553 социально-значимых объекта, среди них –193 медицинских, 189 образовательных, 26 учреждений культуры. Более того, специалистами продолжается плановая работа по подключению к сети новых объектов, которые только создаются на территории региона.

По результатам 2022 года доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет, составила 88,8% – в России это первый показатель по Северо-Западному федеральному округу. 

«Традиционно в рамках данного нацпроекта у нас также хорошие показатели по доле зарегистрированных пользователей на портале госуслуг. И по итогам прошлого года Мурманская область вошла в топ-15 всероссийского рейтинга по внедрению платформы обратной связи, что немаловажно мы провели интеграцию платформы с порталом «Наш Север», тем самым увеличив интерес к проекту», – сообщила Оксана Демченко.

Так, через систему, интегрированную с порталом «Наш север», поступило 15382 обращения, из которых уже исполнено 15377.

К платформе обратной связи в Мурманской области подключено около 900 ведомств и организаций – это не только региональные органы власти и администрации муниципалитетов, но и учреждения здравоохранения, социального обслуживания.

Свои обращения жители региона могут подать через портал «Наш Север» и через платформу обратной связи. 

Напомним, по итогам 2022 года Мурманская область обеспечила 100-процентное достижение показателей в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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