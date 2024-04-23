По итогам 2023 года 321,3 тысячи северян стали получателями мер социальной поддержки

Сегодня в Центре управления регионом состоялось очередное заседание коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области, участие в котором принял губернатор Андрей Чибис. Ключевой темой обсуждения стали итоги работы профильного ведомства за 2023 год в рамках реализации национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился с приветственным словом к участникам заседания коллегии и отметил, что блок, которым занимается Министерство труда и социального развития, – самый большой в правительстве Мурманской области.

«Вы оказываете поддержку тем, кто в ней нуждается, – детям с особенностями развития, людям старшего поколения, за которыми в силу разных причин не могут ухаживать родственники на постоянной основе. Это непростая, но социально важная миссия. Благодаря комплексу мер, реализуемых совместно с министерством здравоохранения и другими ведомствами, мы получили отличные итоги прошлого года. Например, в 2023 году впервые за 15 лет в нашем регионе наблюдается положительная динамика по рождению первых детей. Вы проводите огромную работу в части поддержки семей с детьми и реализуете проекты, которыми мы можем гордиться. Это ежемесячная выплата «Зарплата мамы» и пространства «СОПКИ. СЕМЬЯ» – те практики, на которые обращают внимание не только другие регионы, но и правительство РФ». Ещё одна важная часть работы, которую нельзя оставить без внимания, – это активная поддержка наших защитников, реализуемая с ноября 2022 года. Пока наши земляки защищают страну, находясь в зоне специальной операции, наша задача – помогать их семьям, решать любые вопросы, даже бытового плана. Я общаюсь с семьями, получаю информацию из разных источников и знаю, что эти вопросы, действительно, решаются, без лишней бюрократической волокиты», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона обратил внимание и на другие показатели, которые удалось достичь в результате слаженной работы профильного ведомства.

«Также впервые за тридцать лета в Мурманской области показатель безработицы стал ниже среднероссийского. Ведётся активная работа по социальным контрактам. Для семей, которые попали в непростую ситуацию, это отличная возможность получать дополнительный доход. Кроме того, впервые за три десятка лет к нам приехало жить больше людей, чем уехало. Для нас это важнейший показатель. Сейчас мы работаем над планом на будущие годы, и нам важно знать, какие вопросы предстоит решить по вашим направлениям. Ставьте задачи и поднимайте темы, которые считаете важными. Это поможет нам составить актуальный план и обеспечить его финансирование», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что дальнейшая работа регионального министерства, направленная на создание комфортных условий для жизни северян, должна быть сфокусирована на таких важных темах, как улучшение демографической ситуации и привлечение новых кадров в регион.

Подробнее об итогах работы за 2023 год в рамках реализации национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить» доложил министр социального труда и развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«В этом году завершается реализации большинства национальных проектов. И со следующего года, по поручению Президента России Владимира Путина они будут переформатированы. Поэтому мы сегодня подводим итоги года через призму достижения показателей национального проекта «Демография», в котором в первую очередь задействовано наше ведомство, а также через наш региональный стратегический план «На Севере – жить». Могу констатировать одно, что из восьми показателей нацпроекта, все показатели в части нашего ведомства выполнены на 100%. Из 13 показателей плана «На Севере – жить» 12 выполнены в полном объёме», — подчеркнул Сергей Мякишев.

Работа министерства осуществляется по трём основным направлениям: организация предоставления мер социальной поддержки, социального обслуживания и решения вопросов занятости населения области.

По итогам 2023 года 321,3 тысячи северян стали получателями мер социальной поддержки, а приоритетной категорией получателей являются семьи с детьми. В регионе действует комплекс из 24 видов поддержки семей. В 2023 году на эти цели направлено 10,5 млрд рублей, а в текущем году предусмотрено 10,52 млрд рублей. В числе получателей мер – свыше 70 тысяч семей с детьми.

Министр отметил, что наблюдается положительный эффект региональных мер на демографическую ситуацию в регионе. Так, региональная мера «зарплата мамы» помогла снизить темп падения первых рождений, и по итогам 2023 года впервые за 15 лет количество первенцев, рождённых в 2023 году, превысило число рождений первых детей в сравнении с предыдущим годом. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, и тот комплекс, который уже реализуется в регионе, даёт положительный результат – численность многодетных семей с 2017 года увеличилась на 40%.

Кроме того, в регионе функционирует Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции, в адрес которого поступило более 18 тысяч вопросов, из них – 99,5% успешно решены.

Система социального обслуживания населения Мурманской области включает 50 поставщиков социальных услуг, из них 22 государственных.

Ежегодно получателями социальных услуг становятся более 13 тысяч северян. В рамках национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В настоящее время услуги получает 251 человек, в том числе один участник СВО.

Служба занятости Мурманской области в 2023 году успешно завершила модернизацию всей сети центров занятости, все кадровые центры приведены к единому фирменному стилю «Работа России». Новые подходы к организации работы кадровых центров, оптимизация процессов и перевод в электронный вид услуг и сервисов позволили не только стабилизировать, но и улучшить ситуацию на региональном рынке труда. Так, уровни общей и регистрируемой безработицы в регионе впервые достигли значений ниже общероссийских. В 2023 году более 26 тысяч северян обратились в кадровые центры региона, им оказано порядка 59,5 тысячи государственных услуг, из них каждый второй обратившийся соискатель был трудоустроен.

В завершении доклада министр подчеркнул, что в настоящее время все учреждения, подведомственные министерству, начали внедрять клиентоцентричные принципы в своей работе. На данный момент требуется систематизация и единый подход в работе всех учреждений.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках заседания начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта Центра занятости населения Мурманской области Анастасия Щеулова рассказала об итогах и результатах внедрения системы управления качеством клиентского опыта в службе занятости региона. Спикер отметила, что благодаря принципам клиентоцентричности применяется индивидуальный подход к клиенту.

Директор Центра социальной поддержки населения города Мурманска Вера Ольнева представила доклад о принципах клиентоцентричности в работе центров социальной поддержки. Директор Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания Людмила Павлова рассказала о возможностях и перспективах развития клиентоориентированного подхода в сфере социального обслуживания населения.

Фото: https://gov-murman.ru