По итогам 2023 года Мурманский морской торговый порт НТК на 23% увеличил перевалку грузов для Северного морского пути
Перевалка генеральных каботажных грузов для снабжения арктических регионов по Северному морскому пути составила по итогам года 1,3 млн тонн, что на 300 тысяч тонн больше, чем в 2022 году.
Как сообщает тelegram-канал НТК, в 2023 году ММТП загрузил углём 2 судна класса Capesize грузоподъёмностью около 300 тысяч тонн каждый, которые прошли транзитом в Азию по Северному морскому пути и стали самыми большими судами, когда-либо следовавшими по СМП.
Всего в течение года Мурманский порт обработал 33 судна класса Capesize, что на 9 судов больше, чем в 2022 году.
Помимо генеральных грузов, порт осуществляет перевалку угля и минеральных удобрений. В 2023 году ММТП обработал самый большой балкер в своей истории, выполнив погрузку максимальной судовой партии в своей 110-летней истории — 178590 тонн груза на одно судно. Рекорд месячного грузооборота в порту достиг показателя 1,9 млн тонн.
«Мы рады, что грузовладельцы и судовладельцы своими решениями и выбором поддерживают стратегию развития порта на максимально эффективное использование наших конкурентных преимуществ — уникального местоположения, огромного опыта, наличие современной техники и компетенций мурманских портовиков», — рассказал исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник.
Также в 2023 году в ММТП завершены основные работы по реконструкции причала №2, введён в опытную эксплуатацию рейдовый перегрузочный комплекс.
Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».