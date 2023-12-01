По итогам 2023 года на территории Мурманской области наблюдается устойчивая динамика по улучшению комплексной безопасности населения

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл сбор руководящего состава органов управления, сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. На заседании были подведены итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 году и определены задачи на 2024 год.

Глава региона отметил, что комплексная работа по обеспечению безопасности населения ведётся во взаимодействии со всеми смежными структурами и правоохранительными органами. И в целом на территории Кольского Заполярья наблюдается устойчивая динамика по её улучшению.

«В 2023 году зафиксировано снижение основных показателей происшествий на 12%, также, что очень важно, стало меньше погибших при происшествиях. Благодарю всех специалистов, которые обеспечивают безопасность населения Мурманской области, за чёткую и эффективную работу», – сказал Андрей Чибис, открывая заседание.

Также губернатор отметил значимое событие 2023 года – с 1 июля в Мурманской области приступил к службе первый арктический вертолёт Ми-8 АМТШ-ВА Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Напомним, решение о размещении в регионе авиазвена МЧС России было принято по итогам встречи главы региона с министром МЧС России Александром Куренковым.

«Наличие современного вертолёта радикально повышает уровень безопасности на нашей большой территории. Благодарю министра МЧС Александра Куренкова за принятое решение», – сказал Андрей Чибис.

В рамках заседания межведомственной комиссии обсудили работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Андрей Чибис напомнил, что она развернута на территории всех муниципалитетов области и работает в штатном режиме. В начале октября была проведена её комплексная проверка с включением оконечных средств оповещения.

«По результатам проверки было принято решение выделить дополнительные средства на модернизацию муниципальной системы оповещения в городе Полярные Зори», – сказал Андрей Чибис.

Муниципалитету будет предоставлена субсидия в размере 8 млн рублей. Работы по модернизации будут проведены в 2024 году.

Глава региона также отметил положительную тенденцию в части прохождения пожароопасного периода.

«В 2023 году на охрану лесов от пожаров мы выделили порядка 250 млн рублей, на 51% увеличив финансирование данных мероприятий из областного бюджета. Важный показатель – до 95% возросла оперативность тушения лесных пожаров», – отметил губернатор.

Подробнее о итогах года доложил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

«Основное достижение уходящего года – улучшение всех оперативных показателей. В первую очередь, это снижение на 4% количества пожаров – это самый низкий показатель за всю историю статистических наблюдений в Мурманской области, а также снижение на 33% погибших и на 35% пострадавших в пожарах людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нам удалось снизить количество людей, погибших на водных объектах на 12,5%, также второй год у нас нет происшествий и гибели людей при сходе снежных лавин. Запоминающимся итогом 2023 года мы считаем создание мурманского авиационного звена МЧС России – для этой задачи многое было сделано и министерством, и правительством Мурманской области. Мы гордимся тем, что самая современная машина страны в системе МЧС России несёт боевое дежурство на Мурманской земле», – сказал он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мероприятия губернатор Мурманской области вручил Почётный знак «За доблестную службу в Заполярье» майору внутренней службы Оксане Ширшовой, ряд профессионалов, наиболее отличивших по итогам работы за год в вопросах обеспечения комплексной безопасности населения региона, получили Благодарственные письма и Благодарности главы региона, а также ведомственные медали. Северяне Алексей Михайлин и Евгений Попов были удостоены медали МЧС России «За спасение на пожаре».

В здании правительства также была оборудована выставка, на которой представили оборудование, обеспечивающее безопасность в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru