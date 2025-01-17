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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 12:30

По итогам 2024 года грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 5,2%

Грузооборот морских портов России за 2024 год уменьшился на 2,3% в сравнении с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов снизился на 1,9% и составил 441,1 млн тонн, в том числе: угля – 188,1 млн тонн (-9,8%), зерна – 74,8 млн тонн (+6,0%), грузов в контейнерах – 55,5 млн тонн (+10,8%), минеральных удобрений – 42,5 млн тонн (+15,7%), чёрные металлы – 19,0 млн тонн (-10,8%), руда – 12,3 млн тонн (+26,3%), грузы на паромах — 8,0 млн тонн (-0,5%).

Объём перевалки наливных грузов уменьшился на 2,5% - до 445,2 млн тонн, в том числе сырой нефти – 267,5 млн тонн (-1,7%), нефтепродуктов – 131,1 млн тонн (-7,1%), сжиженного газа – 36,3 млн тонн (+5,9%), пищевые грузы – 6,4 млн тонн (+14,0%).

Экспортных грузов перегружено 699,7 млн тонн (-1,9%), импортных грузов – 42,9 млн тонн (+11,0%), транзитных – 64,9 млн тонн (-0,5%), каботажных – 78,7 млн тонн (-12,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,9 млн тонн (-5,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 26,1 млн тонн (-15,8%), наливных грузов - 66,9 млн тонн (-0,3%).

Грузооборот порта Мурманск составил 52,1 млн тонн (-10,3%), Сабетта – 29,2 млн тонн (+5,0%), Варандей – 5,1 млн тонн (-2,6%) и Архангельск – 2,6 млн тонн (+39,4%).

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