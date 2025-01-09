По итогам 2024 года российские рыбаки планируют добыть порядка 4,9 млн тонн водных биоресурсов. Показатели будут обобщаться после предоставления пользователями отчётности.

Как сообщает Росрыболовство, на данный момент всего добыто 4799,1 тысячи тонн водных биоресурсов.

На Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 433,7 тысячи тонн водных биоресурсов. Вылов мойвы в 2024 году превысил показатели 2023 года более чем в 2 раза.

В этом году российскими рыбаками в удаленных районах Мирового океана добыто: в северной части Тихого океана добыто около 31, 0 тысячи тонн сардины иваси и скумбрии (+ 30,9 тысячи тонн к аналогичному периоду 2023 г.); в районе регулирования АНТКОМ (Антарктика) после длительного перерыва российские рыбаки добыли более 8,3 тысячи тонн криля (в 2023 году промысел данного объекта не осуществлялся).