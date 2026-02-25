Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о высоком результате региона в федеральном рейтинге ФАС и поздравил комитет по конкурентной политике.

Глава региона подчеркнул, что по итогам 2025 года Мурманская область заняла первое место в рейтинге по уровню конкуренции в государственных закупках. Комплексную оценку ежегодно составляет Федеральная антимонопольная служба.

ФАС оценивала регионы по 10 критериям, в том числе: количество допущенных участников закупки, процент экономии бюджетных средств, объём обоснованных жалоб к общему числу поданных жалоб, а также среднее количество поданных заявок.

Губернатор отметил профессиональную работу ведомства по созданию прозрачных и конкурентных условий для участников закупочных процедур.

«По сути, это рейтинг доверия к системе госзакупок в нашем регионе. Он показывает, что в Мурманской области созданы условия для здоровой конкуренции. Поздравляю с этим всю вашу большую команду. Прошу продолжать работу так же старательно», — сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/