По итогам 2025 года общероссийский вылов водных биологических ресурсов составит около 4,7 млн тонн – прогноз

Общероссийский вылов водных биологических ресурсов по итогам 2025 года составит около 4,7 млн тонн. Такой прогноз в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в конце октября озвучил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На данный момент с начала 2025 года российскими рыбаками во всех промысловых районах добыто чуть более 4 млн тонн, что на 4% меньше, чем в сопоставимый период 2024 года.

«По некоторым видам, например, по минтаю, сельди и дальневосточным лососям вылов выше, чем в прошлом году. По другим ввиду биологического состояния запасов гидрологии — ниже, например, по треске в Баренцевом море и сардине (иваси) на Дальнем Востоке. В целом надеемся поймать порядка 4,7 млн тонн, что будет достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт», — рассказал Илья Шестаков.

По его словам, основными рынками сбыта российской продукции в последние годы оставались преимущественно азиатские страны. При этом наблюдалось снижение экспортных цен на основные объекты промысла: минтай, сельдь, крабы и др. В 2025 году ценовая ситуация изменилась, экспортные цены вернулись к средним за многолетний период, а география поставок расширилась.

«Сейчас поставки осуществляются в порядка 90 стран, но основными покупателями по-прежнему остаются Китай и Республика Корея», — уточнил глава Росрыболовства.