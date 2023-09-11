По итогам 8 месяцев 2023 года собираемость платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманской области превысила 105%

Уровень собираемости платежей за поставленные энергоресурсы с начала 2023 года в АО «АтомЭнергоСбыт» составил 101%, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

Высокий уровень собираемости платежей зафиксирован во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта». При этом наиболее высокий уровень платёжной дисциплины отмечается в Смоленской и Мурманской областях, где показатель составил 103% и 105% соответственно.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», среди наиболее дисциплинированных клиентов – сельхозпроизводители и организации, финансируемые из бюджета, промышленные и непромышленные предприятия, а также население. Во многом такой высокий уровень собираемости обеспечен благодаря максимально удобным цифровым сервисам, которые компания регулярно совершенствует и расширяет их функционал.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».