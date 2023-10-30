По итогам 9 месяцев текущего года объём гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса региона в 2 раза превысил показатель прошлого года

Региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства продолжает реализацию гарантийной поддержки заполярного бизнеса.

За 9 месяцев 2023 года фонд предоставил поручительства по финансовым обязательствам 45 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 416,04 млн рублей.

«Благодаря оказанной поддержке компании Мурманской области получили дополнительное финансирование на сумму более 862 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (427 млн рублей), - рассказал директор фонда Андрей Дочкин.

Поручительство предоставляется на срок до 7 лет. Максимальный размер составляет 70% от суммы кредита. Для бизнеса, зарегистрированного меньше года, действует специальная программа поддержки.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в целях обеспечения предпринимателям доступа к финансовым ресурсам и упрощения процесса получения кредитных средств, фонд продолжает активно работать в партнёрстве с ведущими банками страны.

Поддержка оказывается в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предприниматели, заинтересованные в получении поручительства, могут обратиться в НМКК «ФОРМАП» за консультацией к специалисту фонда по телефонам: (8152) 99-43-10, 41-11-22. Более подробная информация размещена на сайте Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru