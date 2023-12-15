По итогам 9 месяцев текущего года региональные аграрии увеличили производство молока на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Правительством Мурманской области принимаются все возможные меры поддержки агропромышленного комплекса, направленные на сохранение сельскохозяйственного производства в регионе.

Ежегодно пересматриваются и увеличиваются действующие меры государственной поддержки, а также разрабатываются новые направления. В целях снижения финансовой нагрузки региональных производителей начиная с 2021 года в 2,6 раза увеличена ставка субсидии на произведенное и реализованное на территории Мурманской области коровье молоко, что позволило аграриям уже по итогам 9 месяцев текущего года увеличить производство молока на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принято решение выделить 33,4 млн рублей на предоставление субсидии производителям молока в этом году для сохранения темпов наращивания производства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сельхозпроизводителям, прошедшим в начале текущего года отбор и перевыполнившим по итогам 11 месяцев взятые на себя показатели по производству указанной продукции, будут выделены средства на произведенное и реализованное на территории Мурманской области коровье молоко сверх утверждённых плановых объёмов.