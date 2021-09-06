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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 13:00

По итогам августа в Мурманской области открыли на 46% больше вакансий, чем год назад

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Мурманской области на протяжении августа 2021 года – количество новых предложений о работе выросло на 46% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Искусства, развлечения и масс-медиа» - здесь вакансии открывались на 45% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась госслужба и здесь спрос на работников вырос на 38%. На третьем месте – сфера безопасности (+35% вакансий).  Также в топ по динамике появления новых вакансий за месяц вошли инсталляция и сервис (+32%), управление персоналом (+26%), а также студенческая сфера (+18%).

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза – очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Мурманской области выросло на 43%.

Средняя зарплата, которую предлагают в Мурманской области в начале сентября – 48530 рублей, что немного выше летних показателей. Работодатели повысили зарплатные предложения за месяц на 1% или почти на 500 рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Мурманской области*:

Вакансия

Зарплата

Технический директор

 

от 250 000 руб. на руки

Капитан

 

от 499 999 руб. на руки

Руководитель проекта

 

от 150 000 руб. на руки

Экономист

 

от 150 000 руб. на руки

Начальник отдела календарно-сетевого планирования

 

до 250 000 руб. на руки

Шеф-повар в панорамный ресторан

 

от 150 000 руб. на руки

Электромеханик судовой / инженер по автоматике

 

до 180 000 руб. на руки

Проходчик

 

до 240 000 руб. до вычета налогов

Установщик памятников

 

от 150 000 руб. на руки

 

 

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

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