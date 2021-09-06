По итогам августа в Мурманской области открыли на 46% больше вакансий, чем год назад

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Мурманской области на протяжении августа 2021 года – количество новых предложений о работе выросло на 46% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Искусства, развлечения и масс-медиа» - здесь вакансии открывались на 45% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась госслужба и здесь спрос на работников вырос на 38%. На третьем месте – сфера безопасности (+35% вакансий). Также в топ по динамике появления новых вакансий за месяц вошли инсталляция и сервис (+32%), управление персоналом (+26%), а также студенческая сфера (+18%).

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза – очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Мурманской области выросло на 43%.

Средняя зарплата, которую предлагают в Мурманской области в начале сентября – 48530 рублей, что немного выше летних показателей. Работодатели повысили зарплатные предложения за месяц на 1% или почти на 500 рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Мурманской области*:

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.