По итогам Чемпионата ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью Северный флот одержал победу в общекомандном зачёте

Плавательный бассейн «Североморец» стал одной из площадок проведения Чемпионата ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью. Участие в соревнованиях приняли более 70 спортсменов, представляющих Северный флот, Балтийский флот, Тихоокеанской флот, Каспийскую флотилию, ВУНЦ ВМФ ВМА г. Санкт-Петербург, ТОВВМУ г. Владивосток, ЧВВМУ г. Севастополь, 907 Объединенный учебный центр г. Санкт-Петербург, 859 Центр боевого применения и переучивания личного состава г. Ейск.

В соревновательной программе Чемпионата были стрельба из пистолета Макарова, плавание, лыжная гонка на 5000 метров, 10000, 3000 метров. Состязания проходили в мурманской Долине Уюта и в Североморске. Напомним, бассейн «Североморец» построен по программе реновации ЗАТО и стратегическому плану «На Севере - жить!».

По итогам всех испытаний Северный флот одержал победу в общекомандном зачёте.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://citysever.ru/novostiq/19331-severomorsk-prinyal-chempionata-vmf-rossii-po-zimnemu-oficerskomu-troeboryu/