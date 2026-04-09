«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.26 12:00

По итогам февраля безработица в России продолжила падать

Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим минимумом.

В то же время цифры других источников навевают сомнения в том, что картина Росстата является всеобъемлющей. Главным «но» тут является индекс hh.ru. Как пишут «Известия», рекрутерская компания демонстрирует в своей статистике, что соотношение резюме и вакансий выросло в марте до 11,4 к 1. В феврале оно тоже составляло приличную цифру - 9,8 к 1. По её методологии, дефицит рабочей силы - это показатель ниже четырёх резюме на вакансию, а всё, что выше восьмерки, - рынок работодателя и нехватка рабочих мест. Единственная сфера, где дефицит реально фиксируется до сих пор, - это розничная торговля (там соотношение 3,8 к 1).

Возникающее противоречие между официальными минимумами безработицы и данными рекрутинговых платформ объясняется особенностями методологии учёта и спецификой отечественного рынка труда, выработанной за последние десятилетия.

Прежде всего, необходимо разделять понятия административной (зарегистрированной) безработицы и безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда (МОТ). Как отмечает научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол, эти показатели могут демонстрировать разнонаправленную динамику.

Вторым важным фактором является традиционная для российской экономики модель адаптации предприятий к кризисным явлениям. В отличие от западных рынков, где компании при падении спроса прибегают к массовым увольнениям, отечественный бизнес предпочитает сохранять штат, манипулируя рабочим временем и премиальной частью фонда оплаты труда.

Третий фактор носит демографический и структурный характер.

Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что резкого всплеска безработицы ожидать не стоит. К середине - концу года вероятнее будет не резкий скачок безработицы, а её медленный рост. Причём, по словам Черновола, проявиться он может не в массовых увольнениях, а в сокращении найма и более долгом поиске работы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»