По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии

На Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4. Нагрузка станции составляет 1080 МВт. Общая выработка за первый квартал текущего года составила более 2800 млн кВтч. В марте 2021 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 913 млн кВтч электроэнергии.

На энергоблоке №1 проводится плановый ремонт в соответствии с утверждённым графиком. Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Владимир Пономарев отметил: «На сегодняшний день в реакторном отделении 1-го энергоблока уже завершена разборка реактора, закончены выгрузка топлива из активной зоны и контроль герметичности оболочек ТВЭЛ. Одной из особенностей ремонта 1-го энергоблока стала замена отслуживших свой срок импортных предохранительных клапанов парогенераторов на аналогичное оборудование, изготовленное в России».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, всего с момента ввода в работу первого энергоблока станции в энергосистему выдано более 441846 млн кВтч электроэнергии.