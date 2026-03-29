По итогам мониторинга качества клиентского опыта за 2025 год Мурманская область вошла в топ‑5 регионов России

В 100 лучших территориальных центров занятости вошли 5 кадровых центров региона. По показателям клиентской эффективности среди 76 управляющих ЦЗН область заняла 1 место. В числе приоритетов на 2026 год: реализация региональных проектов «Многодетная семья» и «Старшее поколение (Мурманская область)» в рамках нацпроектов «Семья» и «Кадры», внедрение корпоративной демографической политики, продолжение реформирования стационарных учреждений и адаптация жилья для граждан, получивших инвалидность в ходе СВО, трудоустройство ветеранов СВО не менее 70%.

«Поддержка семей с детьми охватывает всё — от планирования беременности до профессиональной реализации. Это большая совместная работа органов власти всех уровней, работодателей, профсоюзов, учебных организаций. Важно, чтобы рождение детей было в радость, а не в тягость, и поддержка была рядом на каждом этапе», — подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

