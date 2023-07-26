На заседании правительства региона первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила о том, что по итогам первого полугодия 2023 года Мурманская область обеспечила 100% достижение показателей в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В частности, продолжает цифровизация здравоохранения.

«Среди заметных показателей – обеспечение подключения к сети Интернет всех наших социально значимых объектов, включая образовательные организации, учреждения культуры и здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерские пункты», – подчеркнула руководитель.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, всего в Заполярье к интернету подключены 553 социально-значимых объекта, специалисты также продолжают плановую работу по подключению к сети новых учреждений, которые только создаются на территории региона.

По словам Оксаны Демченко, показатель в 100% достигнут и в части обеспечения информационной безопасности.

Главная цель в рамках проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» – поддержании в актуальном состоянии системы защиты информации, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.

Помимо этого, на заседании правительства обсудили подробности работы Платформы обратной связи.

Фото: https://gov-murman.ru