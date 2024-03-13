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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 12:10

По итогам посещения ковдорского колледжа губернатор поручил отремонтировать спортзал и общежитие

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис посетил ряд объектов сферы образования и культуры Ковдорского округа.

Глава региона осмотрел новые учебные площадки и лаборатории, созданные в Ковдорском политехническом колледже в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Очень позитивное впечатление от того, что получилось. Ковдорский колледж у нас первым вошел в программу «Профессионалитет». Мы обновляем его в рамках наших договоренностей, соглашения с компанией «ЕвроХим», и конечно, благодарны за поддержку федерального Правительства, Министерства просвещения. Мы сегодня увидели, что получились очень хорошие лаборатории. Достойно, технологично. Две проблемы, которые в процессе были обозначены руководителем колледжа – спортзал и общежитие требуют ремонта. В том числе, чтобы разместить увеличенное количество студентов, которые приезжают также на практику. Договорились, что пополам вместе сделаем оперативно в летний период. Чтобы студенты чувствовали себя комфортно», – отметил губернатор по итогам осмотра.

«Я был во многих колледжах в городах присутствия компании «ЕвроХим», которые участвуют в программе «Профессионалитет». Колледжи приведены в порядок благодаря деньгам федеральным, нашему софинансированию. Но то, что сделано здесь – я потрясен. Привели комплексно все здание в порядок. Здесь кадровая служба компании занимается профориентацией, работает учебный центр для повышения квалификации работников. Это именно то, что хотелось бы видеть от «Профессионалитета» – связку с работодателем. Я хочу выразить искреннюю благодарность руководству и команде колледжа. И то, о чем мы договорились с Андреем Владимировичем – будет сделано», – дополнил председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Отметим, в рамках проекта «Профессионалитет» Ковдорский политехнический колледж стал ядром регионального кластера для горнодобывающей отрасли «Ковдорский». В него входят еще три колледжа: Оленегорский горнопромышленный, Мончегорский политехнический и Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова. На развитие материально-технической базы и создание образовательно-производственного центра совместно с было направлено более 140 млн рублей: это средства федерального и областного бюджета, а также компании «Ковдорский ГОК» («ЕвроХим»).

В структуру образовательно-производственного центра «Ковдорский» входят 14 новых учебно-производственных зон, в том числе два тренажерных комплекса и лаборатории с современным оборудованием, одна из них уникальна для региона – в ней будущие обогатители смогут изучать весь технологический процесс по профессии и проходить итоговую аттестацию на демонстрационном экзамене. Обновился парк автотранспорта и самоходных машин, а на прилегающей к общежитию КПК территории возвели лабораторию технического обслуживания автомобилей со всем необходимым оборудованием.

Далее губернатор посетил новое здание МФЦ в Ковдоре, которое начало работу в феврале. Помещение включает в себя зону ожидания и зону приема заявителей с пятью окнами обслуживания, а также административный офис. Здесь же создано место для самостоятельной работы – в центре цифровых компетенций можно подать заявление в любое ведомство дистанционно. Сейчас в отделении предоставляются 182 государственные, муниципальные и иные услуги, ежедневно его посещают около 100 местных жителей. Помимо непосредственной работы в МФЦ, для удобства граждан специалисты два раза в месяц выезжают в отдаленные населенные пункты.

Следующей точкой осмотра стал городской Дворец культуры. В рамках плана «На Севере – жить» здесь продолжается капитальный ремонт, который планируют завершить в этом году. На модернизацию учреждения из федерального, областного и муниципального бюджетов было выделено более 270 млн рублей. Первый этап провели в 2023 году: выполнили капитальный ремонт кровли, установили вентилируемый фасад, демонтировали старые потолки и полы, расчистили стены. Сейчас во Дворце начались работы по установке каркасов для стен и укладке плитки в помещениях, а в танцевальном зале идет установка дверей. В результате обновления Дворец не только приобретет новый облик – в учреждении обновится концертный зал и появятся обустроенные творческие мастерские.

Кроме того, губернатор оценил молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ», открывшееся в Ковдоре в сентябре прошлого года. На ремонт и современное оборудование было направлено более 6,5 млн рублей из областного и местного бюджетов. Теперь жители муниципалитета от 14 до 35 лет могут бесплатно посещать пространство, льготы также распространяются на неработающих пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и без попечения родителей. Пространство работает ежедневно и пользуется популярностью у ковдорчан: уже зарегистрировано порядка 5,5 тысяч бесплатных посещений.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение глава региона посетил обновленную Детскую школу искусств: капитальный ремонт здесь выполнен в 2022 году. Отремонтирован фундамент, цоколь и отмостки, кровля и потолки, фасад, вентиляция, системы водоснабжения и канализации, выполнены электромонтажные работы. Здание адаптировано для маломобильных граждан Оборудованы комфортные учебные классы, модернизирована сцена и большой концертный зал. Также в рамках нацпроекта «Культура» в школе создан виртуальный концертный зал, приобретены музыкальные инструменты и оборудование.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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